У Перській затоці затонуло іранське судно: п'ятеро осіб загинуло

09:35, 21 жовтня 2011
Транспорт/Звя'зок
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У Перській затоці минулого четверга затонуло іранське судно "Куша-1". В результаті події п`ятеро осіб загинуло, троє пропали безвісти, ще шестеро перебувають у трюмі затонулого судна, відомостей про їхній стан немає.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, серед загиблих і зниклих безвісти - шестеро громадян Індії. Згідно з попередньою версією, причиною НП стала перевантаженість судна, на якому було устаткування для будівництва газопроводу. Рятувальна операція в районі лиха ускладнюється штормовою погодою і настанням темноти.

Раніше агентство ІРНА повідомило про врятування 60 людей з судна, яке зазнало лиха, і про 12, які пропали безвісти. Інцидент стався за 15 морських миль (близько 28 км) від міста Асалуйє провінції Бушер. Судно доставляло на берег робітників однієї з розташованих у затоці нафтових платформ.

У прибережній зоні поблизу портового міста Асалуйє, яке розташоване за 285 км від міста Бушер, ведеться активна розробка великого газового родовища Південний Парс.

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