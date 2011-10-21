Мер Обухова загинув у ДТП

На Київщині у дорожньо-транспортній аварії загинув мер міста Обухів Володимир Мельник.

Про це УНІАН повідомили у Центрі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Київській області.

ДТП сталося вчора, 20 жовтня, близько 21.00 на автодорозі Київ-Знам’янка поблизу села Таценки Обухівського району.

За даними ЦЗГ, автомобіль Toyota Venza під керуванням В.Мельника скоїв зіткнення з КамАЗом, завантаженим цеглою, який розвертався на дорозі у дозволеному місці. За даними обласної міліції, крім водія, в салоні «Тойоти» більше нікого не було.

Слідче управління ГУ МВС в Київській області порушило кримінальну справу за фактом ДТП, в якому загинув мер Обухова. Справу порушено за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.

В.Мельник був мером Обухова з 1998 року. Йому було 52 роки.