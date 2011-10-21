УЗ розробляє новий графік руху потягів через різницю в 2 години з РФ і Білоруссю

У зв`язку з рішенням Верховної Ради України від 18 жовтня 2011 року про перехід на зимовий час вперше в історії країн СНД різниця в часі між Україною і Російською Федерацією становитиме 2 години.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі «Укрзалізниці», у зв`язку з цим залізничники розробляють новий графік руху пасажирських потягів далекого слідування, потягів міжнародного сполучення і транзитних потягів в надзвичайно стислі терміни.

«Робота над графіком ведеться в авральному режимі», - наголошується в повідомленні.

Згідно з повідомленням, потяги міжнародного сполучення, зокрема, з Росією, Білоруссю, Молдовою, після 30 жовтня і до опрацювання відкоригованого розкладу курсуватимуть за колишнім графіком, оскільки процес коригування й узгодження розкладу руху потягів із закордонними залізничними адміністраціями потребує часу. За попередніми даними, процес адаптації графіків продовжиться до 3 грудня.

Як зазначають у відомстві, пасажири, які збираються здійснювати поїздку з 31 жовтня по 3 грудня 2011 року у напрямі Росії, Білорусі або транзитом через зазначені держави, і вже придбали проїзні документи, повинні будуть уточнювати час відправлення потягу на станції посадки.