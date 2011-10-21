ПЗ за 9 місяців виплатила до бюджетів всіх рівнів майже 2 млрд. грн.

Придніпровська залізниця (ПЗ) за 9 місяців 2011 року виплатила до бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів соціального страхування 1 млрд. 973 млн. 78 тис. грн.

Про це УНІАН повідомляє прес-служба Придніпровської залізниці.

Зокрема, до держбюджету перераховано 981 млн. 742 тис. грн., у тому числі податку на прибуток - 266 млн. 585 тис. грн., ПДВ - 692 млн. 293 тис. грн. До місцевих бюджетів спрямовано 290 млн. 479 тис. грн., внески до державних цільових фондів соціального страхування склали 700 млн. 857 тис. грн.

Як наголошують у повідомленні, за 9 місяців Придніпровська залізниця виконала всі зобов`язання перед бюджетом та державними цільовими фондами соціального страхування, вчасно виплачувала зарплату співробітникам.

Традиційно основним джерелом доходів Придніпровської залізниці є високорентабельні вантажні перевезення, пасажирські залишаються збитковими: відсоток покриття доходами витрат на них за 9 місяців поточного року склав лише 66,3%.

Довідка УНІАН. ДП «Придніпровська залізниця» щорічно перевозить більше 227 млн. тонн вантажів та 90 млн. пасажирів.

Експлуатаційна мережа колії Придніпровської залізниці складає більше 3200 км, це близько 15% загальнодержавної залізничної мережі. Магістраль відправляє на внутрішній і зовнішній ринки 85% залізорудної сировини, більше 50% прокату чорних металів. Придніпровська залізниця входить до міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.