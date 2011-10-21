ЛЗ протягом листопада скасує курсування й змінить періодичність низки пасажирських поїздів

Для мінімізації збитковості пасажирських перевезень на Львівській залізниці в листопаді відбудуться зміни в розкладі руху пасажирських поїздів.

Про це повідомляє прес-служба ЛЗ.

Будуть скасовані збиткові поїзди: № 46/45 Львів - Адлер відправленням зі Львова з 6 листопада 2011 р., із Адлера з 8 листопада 2011 р.; № 675/676 Івано-Франківськ - Шепетівка відправленням з Івано-Франківська з 31 жовтня 2011 р., із Шепетівки з 1 листопада 2011 р.

Крім того, змінена періодичність курсування поїздів: № 78/77 Ковель - Москва (відправленням із Ковеля з 6 листопада 2011 р. по 16 грудня 2011 р. через день по парних, із Москви з 7 листопада 2001 р. по 17 грудня 2011 р. через день по непарних числах (замість щодня)); № 84/83 Ковель - Одеса (відправленням із Ковеля з 1 листопада 2011 р. через день по непарних числах, із Одеси з 2 листопада 2011 р. через день по парних числах до скасування); № 137/138 Івано-Франківськ - Київ (відправленням з Івано-Франківська з 1 листопада 2011 р. по 2,4,7 днях тижня, з Києва з 2 листопада 2011 р. по 3,5,1 днях тижня); № 607/608 Чернівці - Львів (відправленням із Чернівців і Львова з 30 жовтня 2011 р. по 1,5,7 днях тижня (замість щодня)); № 668/667 Чернівці - Ковель (відправленням із Чернівців із 30 жовтня 2011 р. по 4,5,6,7 днях тижня, з Ковеля з 31 жовтня 2011 р. по 5,6,7,1 днях тижня).

Крім того, скасовано поїзди формування інших залізниць: 21/22 Маріуполь - Львів відправленням із Маріуполя з 8 листопада 2011 р., із Львова з 9 листопада 2011 р.; 127/128 Кременчук – Знам’янка - Львів відправленням із Кременчука і Знам’янки з 8 листопада 2011 р., зі Львова з 9 листопада 2011 р..

Залізничники просять пасажирів прислухатися до повідомлень на вокзалах і станціях, а також уточнювати інформацію в довідкових бюро.

Як нагадують на дорозі, згідно із Законом України «Про залізничний транспорт» закупівля рухомого складу, зокрема й для приміських перевезень, повинна здійснюватися за кошти державного бюджету. Проте з часу ухвалення Закону жодного вагону за державні кошти куплено не було. Львівська залізниця покриває збитковість приміських перевезень за рахунок перехресного субсидування (вантажні перевезення). У таких умовах оптимізація й зниження експлуатаційних витрат у пасажирському секторі дозволить накопичувати кошти на оновлення рухомого складу надалі, зазначають на ЛЗ.