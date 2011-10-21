До порту Севастополя з неофіційним візитом прибув корабель ВМС США “Philippine Sea”

13:46, 21 жовтня 2011
Транспорт/Звя'зок
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До порту Севастополя з неофіційним візитом прибув корабель Військово-Морських Сил Сполучених Штатів Америки “Philippine Sea”.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України, планується, що під час візиту відбудуться протокольні зустрічі командування корабля на чолі з капітаном 1 рангу Гербертом ХЕНДЛІ у командуванні ВМС Збройних Сил України та у Севастопольській міській державній адміністрації. Делегацію корабля супроводжуватиме координатор програми військово-морського співробітництва Відділу оборонного співробітництва при посольстві США в Україні капітан 3 рангу Гарі ХАНТЕР.

Як передбачається, американські військові моряки візьмуть участь в урочистій церемонії покладання вінків та квітів до Меморіалу героїчним захисникам м. Севастополя у 1941-1942 роках, нададуть благодійну допомогу дитячим будинкам Севастополя та Сімферополя, а сам “Philippine Sea” відвідають ліцеїсти Військово-морського ліцею.

Під час перебування у Севастополі члени екіпажу “Philippine Sea” проведуть практичні тренування з представниками українського флоту з використання обладнання боротьби за живучість та засобів зв’язку, обмін досвідом щодо організації фізичної підготовки на кораблях українського та американського флотів.

Завершиться візит корабля ВМС США до порту Севастополя 24 жовтня.

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