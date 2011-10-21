У Росії в ДТП загинув українець

Працівник кримської автотранспортної компанії «Араба» загинув у дорожньо-транспортній пригоді в Ставропольському краю Росії, де перебував у відрядженні.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі територіального управління Державної служби гірського нагляду і промислової безпеки в Криму.

За попередньою інформацією, 32-річного водія автомобілевоза 19 жовтня збила машина, коли він міняв колесо на узбіччі дорогі за 10 кілометрів від міста Мінеральні Води.

Територіальне управління Держгірськпромнагляду створило комісію з розслідування нещасного випадку.