Американський крейсер здійснив візит у Севастополь

21 жовтня лоцмани ПЛС Севастополь уперше завели у бухту Севастопольського морського торгового порту крейсер керованої ракетної зброї (КРО) "Philipine Sea" типу "Тикандерога" військово-морських сил США.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДП "Дельта-лоцман".

Як сказано у прес-релізі, довжина судна - 173 м, ширина - 22,8 м, осідання - 10,3 м, порт приписки - Мейпорт, штат Флоріда, США.

Лоцманська проводка здійснена під керівництвом начальника ПЛС "Севастополь" Володимира Зенченка і заступника начальника ПЛС "Севастополь" Сергія Зарви. Інформаційне забезпечення лоцманської проводки виконали старший лоцман-оператор ЦРДС "Севастополь" Олександр Комягін і лоцман-оператор ЦРДС "Севастополь" Валерій Палеєв.

"Командир корабля залишився задоволений роботою лоцманів і висловив свою вдячність" - зазначив Юрій Харьков, заступник директора ДП "Дельта-лоцман" з регулювання руху суден і лоцманського забезпечення.

Згідно з отриманою інформацією, крейсер "Philippine Sea" пробуде в Севастополі до 24 жовтня. Під час стоянки корабля в Севастопольському порту американські і українські моряки проведуть тренування з боротьби за живучість корабля і з використання сучасних засобів зв'язку, обміняються досвідом з організації занять фізичною підготовкою, а також проведуть спортивні змагання. Крім того, для вихованців севастопольського Військово-морського ліцею буде організована екскурсія на американський крейсер.

Довідка. Державне підприємство "Дельта-лоцман" створене наказом Міністерства транспорту України від 04.02.1998 № 29 з метою удосконалення умов забезпечення безпеки мореплавства, а також впорядкування структури морських лоцманських служб в Північно-західній частині Чорного моря. Види діяльності: утримання та експлуатація гідротехнічних споруд - каналів (Бузько-Дніпровсько-Лиманський канал (БДЛК), Херсонський морський канал (ХМК), глибоководний судновий хід (ГСХ) "Дунай - Чорне море"), лоцманські проводки і надання послуг служб регулювання руху суден в усіх портах України (географія - від Маріуполя до Рені). Підприємство має в арсеналі спеціалізований флот - 17 лоцманських катерів, 3 службові катери, буксир льодового класу "Гайдамаки".

Крейсер "Philipine Sea" типу "Тикондерога" увійшов до складу ВМС США у 1989 році. Довжина - 173 м, ширина - 16,8 м, осідання - 10,2 м, водотоннажність - 9600 тонн, швидкість - 30 вузлів. Вартість корабля - близько $ 1 млрд. Може нести на борту два вертольоти SH - 60 "Sea Hawk". Екіпаж: 33 офіцери, 27 унтер-офіцерів і 324 матроси.