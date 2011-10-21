Україна та ЄС узгодили захисні заходи щодо автомобілів та експортних мит

Брюссель. Україна і ЄС узгодили двосторонні захисні заходи щодо автомобілів і експортних мит.

Про це власному кореспондентові УНІАН у Брюсселі повідомив Уповноважений Кабінету міністрів України з питань європейської інтеграції Валерій ПЯТНИЦЬКИЙ.

"По суті справи, було вирішено два питання, які стосуються торгівлі товарами. Це питання експортних мит і питання доступу на ринок автомобілів", - сказав В. ПЯТНИЦЬКИЙ.

Зокрема, він сказав, що сторони погоджували питання лібералізації стосунків у попередні раунди переговорів, а під час останніх зустрічей у Брюсселі цього тижня були погоджені двосторонні захисні механізми.

Так, що стосується доступу на ринок автомобілів, то, за словами В. ПЯТНИЦЬКОГО, після набуття чинності угоди про асоціацію Україна зможе відновлювати імпортне мито до їх нинішнього рівня у10% у разі різкого росту імпорту автомобілів, і різкого збільшення їх частки на ринку, порівняно з базовим періодом, за який узяли імпорт автомобілів у 2005-2007 роках.

"Якщо об`єм імпорту у будь-якому подальшому році не досягає цього рівня у процесі лібералізації, то ми, природно, не застосовуємо ніяких заходів. Якщо ж він перевершує цей рівень, тоді є ще один параметр: частка на ринку", - зазначив В. ПЯТНИЦЬКИЙ.

За його словами, параметр частки на ринку важливий, оскільки бувають "хороші" і "погані" роки продажів, коли загальна кількість проданих в Україні автомобілів може значно відрізнятися.

"І ми домовилися з ЄС про те, що в таких випадках, випадках хороших років, параметр частки на ринку також застосовуватиметься. І якщо об`єм імпорту не перевищуватиме частку на ринку, ми також не застосовуватимемо захисних заходів. Але якщо він перевершить цю частку, тоді ми маємо право ввести мито у розмірі того, яке діє на сьогодні» - сказав Уповноважений Кабміну.

При цьому він зазначив, що передбачена спеціальна процедура повідомлення європейської сторони і консультацій, які не можуть бути заблоковані.

За його словами, схожа схема застосовуватиметься і щодо найбільш чутливих для України товарів, на які встановлено експортне мито, зокрема, на насіння соняшника, шкіри і лом кольорових металів.

"Я вважаю, що наші колеги з аграрного сектора, які завжди були стурбовані цим питанням, і, зокрема, виробники олійних культур, напевно, мають бути задоволені досягнутими результатами. Але про це ми вже від них дізнаємося", - сказав В. ПЯТНИЦЬКИЙ.

Він також додав, що такі захисні заходи будуть тимчасовими, і у разі їх введення, як правило, діятимуть до кінця поточного року.

"Справа у тому, що кожен новий рік - це нова статистика", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня комісар ЄС з питань торгівлі Карел Де ГУХТ і перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявили у Брюсселі про те, що сторонам вдалося узгодити усі ключові положення угоди вільної торгівлі, яка стане частиною угоди про асоціацію з ЄС.