Мінрегіонбуд затвердить правила ремонту та утримання вулиць і доріг

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України планує затвердити Технічні правила ремонту і утримання вулиць і доріг населених пунктів.

Про це йдеться у проекті наказу міністерства, розміщеному на його сайті.

Згідно з документом, правила є обов'язковими для суб'єктів господарювання незалежно від форм власності, які виконують роботи з ремонту і утримання вулиць і доріг.

У пояснювальній записці до документа зазначають, що сьогодні регламентують порядок проведення робіт з ремонту і утримання доріг у населених пунктах правила, затверджені в 1995 році.

Метою розробки нового документу є встановлення єдиних підходів до правил утримання вулиць і доріг, підвищення якості, облік нових технологій будівництва доріг, зокрема нових матеріалів, які застосовують як під час будівництва, так і під час ремонту та утримання доріг і вулиць.