Україна добилася від ЄС права вести переговори про доступ на ринок транспортних послуг

Брюссель. Україна в проекті договору про зону вільної торгівлі змогла добитися від ЄС права вести переговори про доступ на ринок транспортних послуг із країнами-членами.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомив один із головних переговірників України, директор Департаменту зовнішніх економічних відносин Міністерства аграрної політики та продовольства України Тарас КАЧКА.

«Наш інтерес тут полягав у тому, щоб створити чітку картину: з ким ми спершу можемо домовлятися. Оскільки на сьогодні ми не можемо домовитися з усім Союзом повністю, оскільки сфера транспортних послуг належить до компетенції країн-членів ЄС, нам достатньо було хоча б отримати свободу домовлятися з кожною країною індивідуально», - сказав він.

«У результаті ми домовилися таким чином, що до тих пір, поки ми не домовимося про горизонтальну угоду (з ЄС у цілому – УНІАН), а ми намагатимемося це робити, доти ми з кожною країною індивідуально можемо вільно домовлятися. Це значно розв`язує руки і нам, і тим країнам, які готові йти з нами на велику лібералізацію», - додав він.

При цьому, за його словами, йдеться не лише про послуги автомобільного транспорту, але також і про послуги внутрішнього водного та залізничного транспорту.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня комісар ЄС із питань торгівлі Карел Де ГУХТ і перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявили в Брюсселі про те, що сторонам вдалося узгодити всі ключові положення угоди вільної торгівлі, яка стане частиною угоди про асоціацію з ЄС.