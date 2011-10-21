Доходи підприємств галузі зв'язку України зросли на 2,2%

Доходи підприємств галузі зв`язку України від наданих послуг у січні-вересні 2011 року зросли на 2,2%, порівняно з січнем-вереснем 2010 року і становили 37 млрд. 363,3 млн. грн. (із ПДВ).

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

За вказаний період доходи підприємств галузі зв`язку від наданих послуг населенню становили 13 млрд. 708,8 млн. грн., що на 1,3% більше, ніж за аналогічний період 2010 року.

Лідерами за доходами в галузі в січні-вересні 2011 року є оператори стільникового мобільного зв`язку - доходи операторів від цього виду зв`язку в січні-вересні 2011 року становили 23 млрд. 73,9 млн. грн. (зростання на 1,8%), із них 7 млрд. 191,7 млн. грн. отримано за послуги стільникового мобільного зв`язку, надані населенню (зростання – 5,7%).

На другій позиції в галузевому рейтингу за обсягами доходів за звітний період знаходиться комп`ютерний зв`язок. Обсяг доходів від послуг за результатами січня-вересня 2011 року зріс на 14,3% і становив 3 млрд. 501,1 млн. грн., із них 1 млрд. 954,3 млн. грн. становили доходи від послуг населенню (зростання на 19,1%). При цьому доходи підприємств зв`язку, отримані в цьому виді зв`язку лише від послуг доступу до Інтернет, становили за звітний період 3 млрд. 149,7 млн. грн. (зростання – 14,5%), із них 1 млрд. 950 млн. грн. – населенню (зростання – 19,1%).

Обсяг доходів від послуг місцевого телефонного зв`язку за звітний період становив 3 млрд. 344,5 млн. грн. При цьому обсяг доходів від послуг місцевого міського телефонного зв`язку в січні-вересні 2011 року становив 3 млрд. 116,2 млн. грн. (із них населенню – 2 млрд. 48,6 млн. грн.), що на 2,4% менше (для населення – менше на 1,4%), ніж за аналогічний період 2010 року. Обсяг доходів від послуг місцевого сільського телефонного зв`язку в січні-вересні 2011 року становив 228,3 млн. грн. (із них населенню – 202,6 млн. грн.), що на 1,5% більше (для населення – більше на 1,5%), ніж за січень-вересень 2010 року.

Обсяг доходів від послуг міжміського й міжнародного телефонного зв`язку в січні-вересні 2011 року становив 2 млрд. 661,1 млн. грн. (із них 695,2 млн. грн. – від надання послуг населенню). Обсяг доходів у цьому виді зв`язку в січні-вересні 2011 року знизився на 9% (від послуг населенню – падіння на 45,2%), порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

П`ятий рядок у галузевому рейтингу займає поштовий зв`язок. Обсяг доходів від послуг поштового зв`язку в січні-вересні 2011 року зріс, порівняно з доходом у січні-вересні 2010 року, на 5,1% і становив 2 млрд. 244,5 млн. грн., із них населенню було надано послуг на суму 414,4 млн. грн. (зростання на 3,9%).

Дохід підприємств галузі зв`язку від послуг передачі та прийому телевізійних і радіопрограм (радіозв`язку) в січні-вересні 2011 року становив 1 млрд. 541,9 млн. грн., що на 8,5% перевищило показник за аналогічний період 2010 року, при цьому доходи підприємств від послуг кабельного телебачення становили 1 млрд. 92,5 млн. грн. (із них населенню – 1 млрд. 65,5 млн. грн.), що на 8% більше, ніж за січень-вересень 2010 року.