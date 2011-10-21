Україна і ЄС в угоді про ЗВТ лібералізують поштові послуги

Брюссель. Україна і ЄС в угоді про зону вільної торгівлі лібералізують поштові послуги.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомив один із головних переговірників України за угодою про асоціацію з ЄС, директор Департаменту зовнішніх економічних відносин Міністерства аграрної політики та продовольства України Тарас КАЧКА.

«Щодо поштових послуг ми домовилися, що обмеження на надання послуг стосуються лише звичайних листів вагою до 50 г», - сказав він.

За його словами, фактично це означає, що будь-яка українська компанія, як «Укрпошта», так і компанії, що займаються наданням послуг експрес-пошти, можуть відкрити в країнах ЄС свої представництва.

«Відкривати філіали вони зможуть у всіх країнах ЄС. Наприклад, у нас є велика діаспора в Італії, Іспанії, Португалії. Вони зараз возять бусиками якимись, а зараз можна абсолютно легально відкрити філіал української компанії, сказати: ось у нас є пошта тут, і в Україні, ми довеземо, даємо гарантію», - зазначив Т.КАЧКА.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня комісар ЄС із питань торгівлі Карел Де ГУХТ і перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявили в Брюсселі про те, що сторонам вдалося узгодити всі ключові положення угоди вільної торгівлі, яка стане частиною угоди про Асоціацію з ЄС.