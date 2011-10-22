У Донецькій області внаслідок наїзду автомобіля постраждали 11 осіб

У Донецькій області внаслідок наїзду легкового автомобіля постраждали 11 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 21 жовтня, о 14-й год. поблизу м. Горлівка на автошляху Горлівка-Майорськ.

Водій легкового автомобіля не впорався з керуванням та здійснив наїзд на пасажирів з рейсового автобусу, які перебували на узбіччі дороги через ремонт автобусу. В результаті постраждали 11 осіб, яких з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовано.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Донецькій області.