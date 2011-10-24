У Луганській області перевезення вантажів виросли на 15,6%

У Луганській області в січні-вересні 2011 р. перевезено 29,7 млн. т вантажів, що на 15,6% більше, ніж у січні-вересні 2010 р.

Про це УНІАН повідомляє Головне управління статистики в Луганській області.

Згідно з повідомленням, вантажообіг збільшився на 12,3% і склав 3829,4 млн. т/км. Вантажообіг залізничного транспорту збільшився на 0,5%, автомобільного - на 24,7%.

Залізничним транспортом області за січень-вересень 2011 р. перевезено 19,7 млн. т вантажів, що на 3,7% більше від об'єму перевезень у січні-вересні 2010 р.

Відправлення будівельних матеріалів виросло на 31,1%, чорних металів - на 29,6%, хімічних і мінеральних добрив - на 29,3%, нафти і нафтопродуктів - на 6,9%. У той же час перевезення цементу зменшилися у 8,3 разу, зерна і продуктів перемолу - у 2,2 разу, лісових вантажів - на 27,6%, коксу - на 18,8%, кам'яного вугілля - на 6,9%, лому чорних металів - на 5,5%. Вантажообіг збільшився на 0,5% і склав 1759,5 млн. т/км.

Підприємства автомобільного транспорту (з урахуванням перевезеного фізичними особами-підприємцями) доставили замовникам 10,0 млн. т вантажів, що в 1,5 разу більше, ніж в січні-вересні 2010 р. Вантажообіг склав 2069,9 млн. т/км і збільшився на 247% порівняно з січнем-вереснем 2010 р.

Послугами пасажирського транспорту в області у січні-вересні 2011 р. скористалися 187,3 млн. пасажирів, що на 5,8% менше, ніж в січні-вересні 2010 р. За цей період виконана пасажирська робота в об'ємі 2435,5 млн. пас./км, що на 8,6% менше порівняно з січнем-вереснем 2010 р.

Залізничним транспортом надано послуг 8,4 млн. пасажирпм, що на 1% менше, ніж у січні-вересні 2010 р. Об'єм відправлених пасажирів автомобільним транспортом за січень-вересень 2011 р. склав 103,1 млн. і проти січня-вересня 2010 р.- зменшився на 16,8%. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців порівняно з січнем-вереснем 2010 р. зменшилося на 20,6%. Міським електричним транспортом у січні-вересні 2011 р. перевезено 75,6 млн. пасажирів, що на 14,0% більше порівняно з січнем-вереснем 2010 р.