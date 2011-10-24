Іранська Iran Khodro планує поставити в Україну 20 тис. автомобілів

Найбільший автовиробник в Ірані і на Близькому Сході - компанія Iran Khodro Company (IKCO) планує у 2012 році поставити в Україну 20 тис. автомобілів.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив фахівець з міжнародних відносин компанії Iran Khodro Мохаммад Ладжеварді КАШІ в ході спеціалізованої виставки Ісламської республіки Іран в Україні, яка проходить в Києві 18-24 жовтня.

За його словами, у період 2005-2009 рр. компанія поставила в Україну близько 6 тис. автомобілів сімейства Samand.

"Компанія Iran Khodro має намір провести переговори з українськими компаніями з метою розширення присутності в Україні", - додав М.Л. КАШІ.

Він також зазначив, що українські споживачі задоволені рівнем і якістю сервісних послуг, додавши, що нині гарантійний термін на автомобілі Samand в Україні складає 3 роки або 100 тис. км пробігу.

Довідка УНІАН. Промислова група Iran Khodro є найбільшим автовиробником в Ірані і на Близькому Сході, має піввіковий досвід у виробництві легкових і комерційних машин. За 2010 рік компанія випустила 760 тис. автомобілів і цього року планує виробити 860 тис. одиниць.

IKCO презентувала минулого року два нові автомобілі - Dena і Runna, з яких Runna в поточному році і Dena наступного року надійдуть у продаж в Ірані і пізніше експортуватимуться в інші країни.

Ексклюзивним дистриб'ютором Iran Khodro в Україні є ТОВ "Мегатранс" (м. Харків).