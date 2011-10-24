У Дніпропетровській області перевезення вантажів зросли на 3,3%

У Дніпропетровській області за січень-вересень 2011 р. об'єм вантажоперевезень виріс до аналогічного періоду 2010 р. на 3,3% - до 77,9 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

Вантажообіг за вказаний період збільшився на 16,2% і склав 29,4 млрд. т/км.

Залізничним транспортом за січень-вересень доставлено 69,7 млн. тонн вантажів, що на 3% більше, ніж за аналогічний період 2010 р. При цьому вантажообіг виріс на 17,7% - до 27,84 млрд. т/км.

Юридичні і фізичні особи-підприємці, які на комерційній основі працюють на ринку автомобільного транспорту, перевезли 7,71 млн. тонн вантажів, що на 7,7% більше від показника за січень-вересень 2010 р. Об'єм вантажообігу скоротився на 4,9% - до 1,48 млрд. т/км.

Авіаційний транспорт регіону скоротив до 9 місяців 2010 р. об'єми перевезень на 31,4% - до 1,7 тис. тонн вантажів. Вантажообіг авіації зменшився на 20,7% і склав 9,9 млн. т/км.

Об'єми вантажоперевезень водним транспортом регіону скоротилися до січня-вересня 2010 р. на 13,6% - до 447,9 тис. тонн. Вантажообіг зменшився на 24,1% - до 38,6 млн. т/тонн

Об'єми пасажирських перевезень у Дніпропетровській області за січень-вересень виросли на 1,4% - до 444,9 млн. осіб. Загальний пасажирообіг за вказаний період склав 7,7 млрд. пас./км, що на 2,8% менше, ніж у січні-вересні 2010 р.

Залізничним транспортом регіону перевезено понад 28,4 млн. пасажирів, що на 1% більше від показника за січень-вересень 2010 р.

Пасажирообіг виріс на 1,7% і склав 2,87 млрд. пас./км. Автомобільним транспортом перевезено понад 248 млн. пасажирів, що на 3,3% менше, ніж за підсумками січня-вересня 2010 р. Пасажирообіг скоротився на 3% - до 3,31 млрд. пас./км.

Авіаційним транспортом регіону за 9 місяців перевезено 492,9 тис. пасажирів - на 16,8% менше, ніж за підсумками аналогічного періоду 2010 р. Авіапасажирообіг скоротився на 42,5% і склав 352,7 млн. пас./км.

Довідка УНІАН. У Дніпропетровській області за 2010 р. об'єм вантажоперевезень виріс до 2009 р. на 15,5% - 101,409 млн. тонн. Обсяг пасажирських перевезень скоротився на 6,4% - до 594 млн. осіб.