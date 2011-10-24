«Укрзалізниця» від початку року перевезла понад 9,5 млн. тонн зернових

З початку року залізниці України перевезли 9 млн. 518 тис. тонн зернових вантажів.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі "Укрзалізниці".

Зокрема, 6,5 млн. тонн перевезено на експорт, у внутрішньому сполученні перевезено 2,9 млн. тонн зерна.

При цьому Донецька залізниця перевезла 312,5 тис. тонн, Придніпровська - 975,1 тис. тонн, Південна - перевезла 1 млн. 922,6 тис. тонн, Південно-західна залізниця - 2 млн. 530,8 тис. тонн, Львівська - 486,5 тис. тонн, Одеська - 3 млн. 290,9 тис. тонн зерна.

Основні види зернових вантажів: пшениця, ячмінь, зерно кукурудзи, насіння рапсу і соняшнику.

На 20 жовтня на припортових станціях, портових елеваторах і зерноперевалочних комплексах, на шляху слідування до них було 16 тис. 365 завантажених зерновозів.

Довідка УНІАН. У цілому інвентарний парк вагонів-зерновозів "Укрзалізниці" складає 11 579 вагонів.