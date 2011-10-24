ПЗЗ відібрала 42 волонтера для інформаційних послуг гостям Євро-2012

Південно-західна залізниця (ПЗЗ) провела конкурс з відбору волонтерів, які надаватимуть комплекс інформаційних послуг у пасажирських потягах залізниці для гостей фінальної частини чемпіонату з футболу.

Як повідомляє УНІАН прес-служба ПЗЗ, на розгляд комісії було передано понад 65 заяв від студентів Київського державного економіко-технологічного університету транспорту, члени комісії відібрали 42 кандидати.

Волонтери допомагатимуть іноземним гостям під час спілкування з провідниками, а також надавати допоміжну довідкову інформацію, співпрацюватимуть з волонтерами чемпіонату Євро-2012. Працювати волонтери будуть упродовж проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

У рамках підготовки до чемпіонату відбір претендентів здійснювався відповідно до кваліфікаційних вимог, які передбачають знання англійської, німецької мов і етикету.

Працювати волонтери будуть на території України в потягах, які курсуватимуть між столицею і містами Чоп, Трускавець, Ужгород, Берлін, Варшава.