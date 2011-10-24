На залізницях не буде скорочень через зміни маршрутів поїздів — Козак

Генеральний директор "Укрзалізниці" Володимир КОЗАК запевнив трудовий колектив залізничної галузі, що у зв'язку зі змінами у формуванні маршрутів ніяких кадрових звільнень не буде.

Про це УНІАН повідомляє прес-центр "Укрзалізниці".

"Залізнична галузь завжди вимагає висококваліфікованих кадрів. Щорічно ми працевлаштовуємо молодь і намагаємося утримати досвідчених працівників. Сьогодні галузь стоїть на порозі багатьох змін в різних її секторах, які у деяких працівників можуть викликати тривогу за власне робоче місце. Хочу заспокоїти представників пасажирського сектора: жоден працівник у зв'язку зі змінами підходу до формування маршрутів не буде звільнений" - підкреслив генеральний директор "Укрзалізниці".

Згідно з повідомленням, він провів декілька зустрічей з членами Профспілки залізничників і транспортних будівельників України, під час яких повідомив, що усі, хто обслуговує маршрути пасажирських потягів, навіть в умовах змін, і надалі залишаться працювати в залізничній галузі. Крім того, за його словами, перепрофілювання кадрів здійснюватиметься за рахунок залізниць України.

При цьому гендиректор особисто контролюватиме, щоб ніяких звільнень працівників пасажирського сектора не сталося. У разі виникнення яких-небудь непорозумінь з цього питання, у відомстві просять звертатися за телефоном приймальні генерального директора (465-00-10) чи інспекції з контролю при генеральному директорові (465-02-90).

При цьому В. КОЗАК просить працівників галузі не піддаватися паніці і не реагувати на провокації людей, які не представляють трудовий колектив залізничників.

Нагадаємо, залізниці для мінімізації збитковості пасажирських перевезень у листопаді внесуть зміни в розклад руху ряду пасажирських і приміських потягів. Зокрема, деякі маршрути відмінять, періодичність курсування деяких скоротять. У зв'язку з цим від залізничників звучали побоювання щодо можливих скорочень.