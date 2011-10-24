У Вінницькій області за 9 місяців перевезення вантажів зросли на 24%

У Вінницькій області за 9 місяців 2011 року обсяг вантажоперевезень виріс на 24,1%, пасажироперевезень - зменшився на 2,4% порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Вінницькій області.

Зокрема, з початку року перевезено 11,822 млн. тонн вантажів, з них 8,858 млн. тонн перевезено залізничним транспортом і 2,965 млн. тонн - автомобільним.

Об'єми перевезень залізничним транспортом збільшилися на 23,5%, автомобільним - на 26%. Вантажообіг за 9 місяців збільшився на 11,6%.

За звітний період транспортним комплексом Вінницької області було перевезено 181,8 млн. пасажирів, що на 2,4% менше, ніж за 9 місяців 2010 року. У тому числі, перевезення залізничним транспортом скоротилися на 4,8% - до 23,7 млн. пасажирів, автомобільним - 1,1% - до 73,93 млн. пасажирів, тролейбусним - на 5,1% - до 43,999 млн. пасажирів, трамваями - на 0,1% - до 40,158 млн. пасажирів. Пасажирообіг за 9 місяців порівняно з аналогічним періодом 2010 року збільшився на 0,3%.

Як повідомляв УНІАН, у Вінницькій області за 8 місяців 2011 року вантажоперевезення зросли на 26,7%, пасажироперевезення - скоротилися на 1,9% порівняно з аналогічним періодом 2010 року.