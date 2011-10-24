«Укрзалізниця» за 9 місяців стягнула з безбілетників 17 тис. грн. штрафу

За 9 місяців 2011 року "Укрзалізниця" перевірила 819 потягів, внаслідок чого виявлено 627 безквиткових пасажирів, з яких стягнуто близько 17 тис. грн. штрафів.

Про це УНІАН повідомляє прес-центр відомства з посиланням на заступника начальника Інспекції з контролю обслуговування пасажирів на вокзалах і потягах "Укрзалізниці" В'ячеслава МІХЕДУ.

Згідно з повідомленням, 190 пасажирів висадили з потягів за відмову платити тариф за проїзд і штраф.

У зв'язку з цим "Укрзалізниця" закликає громадян користуватися послугами квиткових кас, щоб не платити більше.

Згідно з повідомленням, окрім перевірок наявності квитка Інспекція з контролю обслуговування пасажирів на вокзалах і потягах УЗ також перевіряє бригади потягів на предмет виявлення таких порушень як перевезення надмірного багажу, недотримання санітарно-технічного стану вагонів, температурного режиму. За даними В. МІХЕДИ, в поточному році було зафіксовано близько тисячі порушень з боку працівників залізниць, причому левова частка з них - понад 700 випадків - порушення, які вчинили провідники і начальники потягів.

Як зазначають в "Укрзалізниці", з питань обслуговування у потягах і на вокзалах пасажири можуть звертатися за телефоном (044) 465-1-465.

Довідка УНІАН. Згідно з Кодексом України про адміністративні порушення штраф за безквитковий проїзд складає десятиразову вартість перевезення. Пассажир, який не має документів на право поїздки, повинен сплатити штраф і вартість перевезення від пункту посадки до пункту призначення. У разі відмови пасажира висаджують з потяга на найближчій зупинці.