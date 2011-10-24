ПЗ оголосила тендер на будівництво залізничного моста

ДП "Придніпровська залізниця" оголосила відкриті торги на виконання робочого проекту: "Будівництво залізничного мосту позакласного 109 км перегону Кривий Ріг - Кривий Ріг Західний".

Текст документа розміщений на сайті "Державні закупівлі".

Згідно з повідомленням, роботи повинні бути проведені до грудня 2012 року.

Заявки від учасників приймаються до 29 листопада п. р., в цей же день відбудеться відкриття пропозицій.

Довідка УНІАН. ДП «Придніпровська залізниця» щорічно перевозить більше 227 млн. тонн вантажів та 90 млн. пасажирів.

Експлуатаційна мережа шляху Придніпровської залізниці складає більше 3200 км, що складає близько 15% загальнодержавної залізничної мережі. Магістраль відправляє на внутрішній і зовнішній ринки 85% залізорудної сировини, більше 50% прокату чорних металів.

Придніпровська залізниця входить до міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.