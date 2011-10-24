Перший запуск української ракети з бразильського космодрому планується у 2013 році

Сан Пауло. Перший запуск української ракети «Циклон-4» з бразильського космодрому «Алкантара» планується у 2013 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв’ю журналістам посол України в Бразилії Олег ГРУШКО.

«Планується, що перший запуск відбудеться у 2013 році», - сказав він.

Посол нагадав, що Україна та Бразилія реалізують спільний проект космічного ракетного комплексу «Алкантара Циклон спейс». Зокрема, відповідно до угоди, бразильська сторона будує космодром в штаті Баранця, а українські конструктори - ракету-носій.

При цьому О.ГРУШКО зауважив, що це комерційний проект. За його словами, оскільки космодром розташований поблизу екватора, запуск ракет з нього буде комерційно дуже вигідним. «Запуск з цього місця буде приблизно на 20% дешевше», - зазначив посол.

«Говорячи про комерційний проект, хочу наголосити, що будь-яка країна може замовити послугу, і, використовуючи бразильський космодром, українські ракетоносії можуть запускати супутники на орбіту доволі дешево», - сказав посол.

Як повідомлялося, запуск ракети «Циклон-4» – спільного проекту України і Бразилії – вже неодноразово переносили через проблеми з фінансуванням. Крім того, в Бразилії були затримки з будівництвом космодрому «Aлкантара» через несприятливі погодні умови, а також через зміну влади у країні.