Профспілка залізничників і транспортних будівників заявляє про взаєморозуміння з керівництвом УЗ

Профспілка залізничників і транспортних будівників України заявила про повне взаєморозуміння з керівництвом «Укрзалізниці» у вирішенні соціальних питань. Про це повідомляє офіційний сайт профспілки.

Згідно з повідомленням, зараз не існує жодних підстав для обурення і панічних настроїв серед залізничників.

«Враховуючи провокаційні настрої, які навмисно поширюються серед залізничників, зокрема й з суто політичних міркувань, Профспілка залізничників і транспортних будівників України будує взаємовідносини з «Укрзалізницею» на принципах соціального діалогу, і не бачить підстав для обурення і панічних настроїв серед залізничників», - наголошується у повідомленні.

При цьому Рада профспілки заявляє, що на сьогодні будь-які заклики до участі в акціях протесту, які здійснюються організаціями і окремими особами, не мають жодних підстав і відповідних повноважень трудових колективів на здійснення таких функцій. На думку профспілки, усі проблеми мають розв`язуватися у правовому полі у рамках Галузевої угоди, чинного законодавства шляхом переговорів і досягнення певних домовленостей.

Як наголошується у повідомленні, на неодноразових зустрічах профспілки з генеральним директором «Укрзалізниці» Володимиром КОЗАКОМ досягнуто домовленості про те, що жоден працівник підрозділів «Укрзалізниці» не буде звільнений за скороченням штату, в галузі знайдеться робота для всіх. Залізниця бере на себе відповідальність і витрати, пов`язані з необхідністю перепідготовки і працевлаштування співробітників у разі потреби.

Крім того, у повідомленні зазначається, що 1 листопада 2011 року Державна адміністрація залізничного транспорту України «Укрзалізниця» і Профспілка залізничників і транспортних будівників України планують підписати спільну постанову в рамках Галузевої угоди зі збереження існуючих галузевих пільг і соціальних гарантій залізничників.

Як повідомляв УНІАН, залізниці для мінімізації збитковості пасажирських перевезень у листопаді ц.р. внесуть зміни до розкладу руху низки пасажирських і приміських поїздів. Зокрема, деякі маршрути скасують, періодичність курсування деяких скоротять. У зв`язку з цим, у ЗМІ звучали побоювання щодо можливих скорочень на залізницях і йшлося про можливі страйки.

Генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК після цього запевнив трудовий колектив, що у зв`язку зі змінами у формуванні маршрутів пасажирських поїздів жодних кадрових звільнень не буде. Він повідомив, що всі, хто обслуговує маршрути пасажирських поїздів, навіть в умовах змін, і надалі залишаться працювати в залізничній галузі. При цьому гендиректор особисто контролюватиме, щоб ніяких звільнень працівників пасажирського сектора не відбулося.