Одеська залізниця скасувала курсування 4 поїздів через збитки на понад 650 млн. грн.

Одеська залізниця за 9 місяців поточного року, за оперативними даними, зазнала збитків на суму 657 млн. 500 тис. грн., зокрема від пасажирських перевезень у далекому сполученні – на суму 485 млн. 300 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили в Одеській залізниці.

Як зазначається у повідомленні, для зниження експлуатаційних витрат і зменшення збитковості пасажирських перевезень у 4-му кварталі 2011 року залізничники вимушені скасувати 4 безпересадочні вагони і 4 пасажирські поїзди, які є найбільш збитковими. Окрім цього, змінилася періодичність курсування одного з причіпних вагонів, який тепер курсує не щодня, а по непарних числах.

Зокрема, тепер поїзд № 396/395 сполученням Одеса-Київ, який курсував щодня, відправлятиметься з Одеси по парних числах, а з Києва - по непарних. Як підкреслюють на Одеській залізниці, це у жодному випадку не вплине на можливість пасажирів дістатися столиці України або повернутися додому, оскільки в звичному режимі курсують ще 3 поїзди № 9/10, № 106/105, № 124/123 сполученням Одеса-Київ/Київ-Одеса.

Згідно з повідомленням, робота з вивчення пасажиропотоку триває постійно для того, щоб вчасно за необхідності включати до складу поїздів додаткові вагони. Наприклад, зараз розглядається можливість включити в схему поїзда № 62/61 Миколаїв-Москва безпересадочні вагони Херсон-Москва.

На Одеській залізниці нагадують, що пасажири можуть обрати для поїздки на невелику відстань автомобільний транспорт (автобус, маршрутне таксі), який на сьогодні є основним конкурентом залізниці, практично за таку саму вартість квитка. Також пасажири можуть скористатися послугами залізничного транспорту приміського сполучення.

Як повідомляють на Одеській залізниці, високі експлуатаційні витрати залізниці, зокрема, вартість розгону, гальмування і простою локомотива на станціях, які не компенсуються вартістю проїзду пасажира на коротку відстань, є основною причиною збитковості пасажирських перевезень.

Згідно з повідомленням, моніторинг пасажиропотоку показав, що відсоток пасажирів, які пересуваються залізницею від початкової до кінцевої зупинки, у більшості випадків не досягає навіть 10%, тобто, пасажирський поїзд прибуває на кінцеву станцію практично порожнім. Наприклад, у поїзді № 396/395 сполученням Одеса-Київ у середньому при загальній населеності поїзда 87% (714 пасажирів) на кінцеву станцію прибувають лише 130 пасажирів, оскільки в цілому пасажири користуються поїздами далекого слідування як приміським транспортом.

Як підкреслюють на Одеській залізниці, європейська модель перевезень пасажирів передбачає курсування пасажирських поїздів лише на тих на маршрутах, де є високий відсоток населеності вагонів на всьому шляху проходження поїзда, тобто пасажир сідає на початковій зупинці, а виходить на кінцевій.

Нагадаємо, Львівська залізниця також скасувала курсування і змінила періодичність курсування низки пасажирських і приміських поїздів через надзвичайну збитковість і неможливість обновляти рухомий склад.

Як обіцяють в «Укрзалізниці», ніяких кадрових звільнень не буде у зв`язку зі змінами у формуванні маршрутів пасажирських поїздів. За словами гендиректора "УЗ" Володимира КОЗАКА, всі, хто обслуговує маршрути пасажирських поїздів, навіть в умовах змін, і надалі залишаться працювати в залізничній галузі. При цьому гендиректор особисто контролюватиме, щоб ніяких звільнень працівників пасажирського сектора не відбулося.