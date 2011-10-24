В Україні оголошено конкурс "Інноваційний прорив" на кращий IT-проект у різних технологічних напрямах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні йшлося в Київській міській державній адміністрації на круглому столі "Інноваційний прорив-2011. Рік інформаційних технологій".

"Ми, як міська влада, підтримуємо цю ініціативу, оскільки IT-технології мають застосування у всіх галузях міського господарства - в житлово-комунальному господарстві, енергозбереженні, дорожньому напрямі, в рекламі. І ми готові разом з учасниками конкурсу реалізувати важливі для Києва проекти", - сказав заступник голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКО.

Конкурс, організований компанією Global Management Challenge і діловим тижневиком "Эксперт-Украина", цього року проходить під егідою засновника компанії "Інком" Олександра КАРДАКОВА за підтримки КМДА. Заявки на участь у конкурсі приймаються до 30 жовтня 2011 року.

"У конкурсі буде два види призового фонду. Формальний - поїздка в Силіконову долину (США), і реальний - автор-розробник проекту під час своєї презентації знайде собі потенційного партнера", - повідомив О.КАРДАКОВ.