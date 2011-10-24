ЛЗ заявляє про обґрунтованість ціни закупівлі смітників за тендером

Львівська залізниця заявляє про обґрунтованість ціни закупівлі металевих смітників за тендером.

Про це йдеться в офіційному роз`ясненні Львівської залізниці щодо тендеру.

Як наголошують у повідомленні, Львівська залізниця в рамках підготовки до приїзду великої кількості гостей в цьому і наступному роках, прийняла рішення на вокзалі та привокзальній площі встановити смітники, аналогічні за якістю і зовнішнім виглядом із встановленими в місті Львові. У зв`язку з цим, 13 вересня цього року, згідно з чинним законодавством, були проведені відкриті торги на закупівлю міських чавунних смітників. На тендер надійшло дві пропозиції: ПП «Торговий дім «Ливарник» і ТОВ «Ливарний завод». При цьому ціна за смітник у ТОВ «Ливарний завод» становила 5250,00 грн. (з ПДВ), а у «Торгового дому «Ливарник» - 5500,00 грн. (З ПДВ). За результатами розгляду та оцінки пропозицій з ТОВ «Ливарний завод» укладено договір поставки на загальну суму 1 млн. 50 тис. грн. (з ПДВ). При цьому проведені переговори щодо зниження ціни і досягнута домовленість про те, що ціна за одиницю товару складе 5100,00 грн. (з ПДВ).

За даними Львівської залізниці, крім цього, смітники виготовлять частково з давальницької сировини (металобрухту чавунного), що відіб`ється і на ціні, яка в кінцевому розрахунку складе 4560,00 грн. (з ПДВ).

Як підкреслюють у повідомленні, вага чавунного смітника буде 270 кг і ціна, за якою Львівська залізниця, згідно з угодою, має намір їх закупити, є цілком обґрунтованою. «Подорожчання металу, в порівнянні з 2009 роком, у 1,6 разу призвело до ситуації, коли готові вироби теж істотно зросли в ціні. Згідно з висновком Торгово-промислової палати, ціна, за якою залізниця закуповує смітники, відповідає середньо-ринковій», - наголошують у повідомленні. При цьому Львівська залізниця закликає ЗМІ не шукати в закупівлі політичного підтексту і сенсацій.

Нагадаємо, сьогодні в ЗМІ з`явилася інформація щодо тендеру ЛЗ, за яким вона придбала 200 смітників, вартістю понад 5 тис. грн. кожен.