Затримка з проектом «Циклон-4 – Алкантара» була пов"язана з фінансуванням - Янукович

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що реалізація спільного українсько-бразильського проекту «Циклон-4 – Алкантара» йде за графіком.

Як повідомляє прес-служба президента, про це В.ЯНУКОВИЧ повідомив у інтерв’ю українським ЗМІ у Сан-Паулу.

«Ми сьогодні йдемо за тим уточненим графіком, який розробили ще минулого року», – сказав глава держави, додавши, що затримку із реалізацією проекту спричинили проблеми фінансування.

Президент вважає цей проект вигідним і таким, що дасть можливість розвиватися авіакосмічній галузі.

Також він висловив упевненість, що технології, які Україна використовує в рамках реалізації проекту «Циклон-4 – Алкантара», можна буде застосовувати і в народному господарстві. «Це технології, які ми поступово будемо передавати в народне господарство. Це найсучасніші технології – те, чого нам дуже часто не вистачає», – заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, у 2003 році Україна і Бразилія підписали договір про довгострокову співпрацю зі створення ракетно-космічного комплексу (РКК) «Циклон-4» для запусків космічних апаратів на кругові навколоземні низькі і середні орбіти і на орбіту, перехідну до геостаціонарної, на бразильському приекваторіальному космодромі Алкантара. Реалізацію проекту здійснює створене у 2006 році українсько-бразильське СП «Алкантара Циклон Спейс».

Засновниками і учасниками СП з української сторони виступають ФДМ і НКАУ, які діють на користь ДКБ «Південне» і ВО «Південмаш», з бразильської – Міністерство науки і технологій і Космічне агентство Бразилії. Розмір статутного капіталу становить 105 млн. дол., розподіл часток – 50% на 50%.

Згідно з оприлюдненою раніше інформацією, перший запуск у рамках програми було намічено на 2011 рік.