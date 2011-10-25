На Черкащині в ДТП заживо згоріли четверо осіб

У Черкаській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в автомобілі згоріли четверо осіб.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі пропаганди Управління МНС України у Черкаській області, ДТП сталося 24 жовтня близько 4-ї ранку неподалік села Моринці Звенигородського району.

Водій автомобіля “Toyota Camry” не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль злетів у кювет, де врізався у дерево і загорівся. Четверо людей - водій та троє пасажирів, яких затиснуло всередині салону, згоріли заживо, не змігши вибратися із пошкодженого автомобіля.

За останньою інформацією, серед загиблих у ДТП була 23-річна киянка та троє мешканців села Моринці: 44-річний водій, 18-річна студентка 1-го курсу Національної академії внутрішніх справ Києва, а також 14-річний підліток.

Водій «Toyota Camry» поспішав на автовокзал у місто Звенигородка, аби встигнути на маршрутний автобус до Києва. До столиці повинні були поїхати дівчата, які приїздили до села на хрестини. Водій – місцевий бізнесмен з Моринців. Одна з загиблих - його кума. Школяр, який загинув, – внук голови сільради села Моринці.