3–5 листопада у Львові до ювілею Львівської залізниці проведуть міжнародну конференцію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, з нагоди 150-річчя Львівської залізниці Міжнародна асоціація дослідження історії залізниці та Центр міської історії Центрально-Східної Європи проводять Міжнародну конференцію, присвячену історії залізниці. Захід відбуватиметься в приміщені Центру міської історії Центрально-Східної Європи.

Як зазначають у повідомленні, участь у конференції «В очікуванні залізниці: Як периферія сполучалася з центрами індустріалізації» братимуть дослідники із західної та центральної Європи, а також з Росії і Білорусі, які вестимуть дискусії на теми, як залізниця і залізничний транспорт розвивався у ХХ сторіччі; чи сполучення периферійних міських центрів з більшою транспортною мережею збільшило чи зменшило розрив між містом і сільським оточенням; чи зробила залізниця внесок в індустріальний розвиток країни?

Особлива увага буде представлена майбутньому Євро-2012. На конференції головний архітектор Львова Юрій Криворучко буде представляти проект щодо переобладнання території навколо залізничного вокзалу Львова, - інформує прес-служба.

Довідка УНІАН. Львівська залізнична магістраль – найстаріша в Україні. Перший пасажирський поїзд з чотирьох вагонів під назвою «Ярослав» прибув з Перемишля до Львова 4 листопада 1861 р. У 1866 р. було прокладено гілку до Чернівців, а у 1869 – до Бродів.