КМДА залучить інвестора для створення у метро мережі Wi-Fi

У Київському метрополітені планується створити мережу Wi-Fi для надання якісних телекомунікаційних послуг пасажирам. Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, голова КМДА Олександр ПОПОВ відповідним розпорядженням доручив провести конкурс із залучення інвестора. Комунальне підприємство «Київський метрополітен» визначено замовником виконання будівельних робіт. Воно має розробити техніко-економічні показники, можливі передпроектні пропозиції та погодити їх з Головним управлінням транспорту та зв’язку. Провести конкурс має постійно діюча конкурсна комісія із залучення інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового і нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури Києва.

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