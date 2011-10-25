З держбюджету-2012 виділять 1,28 млрд. грн. на об’їзну дорогу в Дніпропетровську - Азаров

У 2012 році з державного бюджету планується виділити 1,28 млрд. грн. на будівництво другої черги об’їзної дороги «Південний обхід» навколо Дніпропетровська.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ, який відвідав будівництво.

За його словами, кошти підуть на спорудження 19,6 км дороги.

«Об’їзна дорога, насамперед, вирішить екологічні проблеми Дніпропетровська та виведе за межі міста транзитний транспортний потік», - зазначив М.АЗАРОВ.

У 2011 році з держбюджету вже виділено 810 млн. грн. на будівництво першої черги Південного обходу довжиною 18 км. Ця ділянка буде здана в експлуатацію до кінця поточного року.