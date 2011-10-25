Втрати МВС від скасування техогляду автомобілів становитимуть близько 1 млрд. грн. - Могильов

Фінансові втрати Міністерства внутрішніх справ після скасування проходження техогляду транспортних засобів становитимуть близько 1 млрд. грн., тому збільшення бюджету відомства наступного року не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ.

«Втрати від ТО становили близько мільярда гривень, тому про значне збільшення бюджету МВС говорити не варто», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 5 липня ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень".

Законом скасовується обов`язковий технічний огляд для легкових автомобілів, які не використовуються з комерційною метою, та істотно спрощується порядок проходження обов`язкового технічного контролю для інших транспортних засобів.

Державну автоінспекцію МВС України усунуто від проведення обов`язкового технічного контролю транспортних засобів, і ці повноваження передано суб`єктам господарювання.