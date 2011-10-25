Залізниці за 9 місяців збільшили транзитні перевезення на 13%

За дев`ять місяців 2011 року залізницями України перевезено 39 млн. тонн транзитних вантажів, що на 13,1% більше аналогічного періоду минулого року.

Про це повідомляє прес-центр «Укрзалізниці».

Основу транзиту становили нафта й нафтопродукти - 11,9 млн. тонн, кам`яне вугілля - 6,6 млн. тонн, руда залізна й марганцева - 8,9 млн. тонн, хімічні та мінеральні добрива - 4,1 млн. тонн, хімікати - 2,2 млн. тонн і чорні метали - 2,1 млн. тонн.

"У структурі основних транзитних вантажів спостерігається збільшення перевезень руди, що пов`язано з пожвавленням економіки. Проте спостерігається зменшення обсягів кам`яного вугілля й чорних металів. З одного боку це пов`язано зі зменшенням попиту, з іншого - з розвитком портової інфраструктури Російської Федерації на Чорному й Балтійському морях. Росіяни зацікавлені у використанні власної бази для перевалки", - зазначив заступник начальника головного комерційного управління «Укрзалізниці» Андрій МІРОШНИКОВ.

Він також зазначив, що в умовах жорсткої конкуренції з російськими портами тарифи на перевезення транзитних вантажів українськими залізницями залишаються достатньо низькими. "У Росії навіть на внутрішні перевезення деяких видів вантажів тарифи вищі, ніж транзитом по Україні", - зазначив А.МІРОШНИКОВ.

За даними відомства, загалом за 9 місяців залізниці перевезли 344 млн. тонн вантажів, що на 8,4% більше, ніж за відповідний період минулого року. Зокрема, протягом цього періоду зросли обсяги також внутрішніх перевезень - на 8,5%, експортних - на 7,8% та імпортних на 2,9%. Обсяг вантажообороту становив 178,8 млрд. т/км, що на 11,8% більше минулорічного рівня.

У внутрішньому сполученні перевезено 187,9 млн. тонн вантажів. Серед них переважали кам`яне вугілля - 69,2 млн. тонн, залізна й марганцева руда - 30,2 млн. тонн і будматеріали - 30,8 млн. тонн.

Експортних вантажів перевезено 94,1 млн. тонн. Основу експортного вантажопотоку становили залізна й марганцева руда - 25,3 млн. тонн, будматеріали - 20,1 млн. тонн, чорні метали - 17,1 млн. тонн, зерно й продукти помелу - 6,6 млн. тонн, кам`яне вугілля - 5,5 млн. тонн, хімічні та мінеральні добрива - 3,2 млн. тонн, нафта й нафтопродукти - 3 млн. тонн.

При імпортних перевезеннях основну частку вантажів становили кам`яне вугілля - 9,1 млн. тонн, нафта й нафтопродукти - 3,1 млн. тонн, залізна та марганцева руда - 2,7 млн. тонн і будматеріали - 1,6 млн. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у першому півріччі 2011 року залізницями України перевезено 224,5 млн. тонн вантажів, що на 9,2% більше відповідного періоду минулого року.

Впродовж 2010 року залізниці України перевезли 432 млн. 900 тис. тонн вантажів, що на 10,6% більше, ніж за 2009 рік.