ДЗ за 9 місяців отримала понад 340 млн. грн. збитків в приміському сполученні

З початку року збитки від приміських перевезень Донецької залізниці склали 341,8 млн. грн., що на 34,3 млн. грн. більше, ніж за відповідний період минулого року.

Як повідомляє прес-служба Донецької залізниці, покриття витрат становить лише 6,15%.

Загалом Донецька залізниця за 9 місяців у приміському сполученні перевезла 36,7 млн. осіб, з них понад 32,9 млн. (89,7%) - пасажирів пільгових категорій.

Як наголошують у повідомленні, приміські перевезення здійснюються в умовах гострої нестачі фінансових ресурсів і спеціалізованого рухомого складу.

При цьому критичною є ситуація з отриманням компенсації за пільгові перевезення пасажирів. З початку року Донецька залізниця перевезла пасажирів пільгових категорій на суму 20 млн. 905,8 тис. грн., а компенсації отримала лише 6 млн. 132 тис. грн. - 29,3% від необхідної суми. Зокрема, пільгових перевезень, замовником яких є обласні держадміністрації, виконано на суму 18 млн. 814 тис. грн., а отримано лише 5 млн. 806,7 тис. грн. компенсації (31%). За даними дороги, за цей період отримано компенсації за пільгові перевезення від Донецької обласної держадміністрації в розмірі 4 млн. 384,4 тис. грн. (28,7%); від Луганської обласної держадміністрації - 1 млн. 422,3 тис. грн. (40,3%); від Міністерства освіти і науки України - 325,3 тис. грн. (17,5%); від Міністерства України у справах сім`ї, молоді та спорту компенсації не надходять взагалі.