ДЗ просить ОДА підключитися до вирішення питання забезпечення пасажирів необхідним транспортом

Донецька залізниця (ДЗ) просить обласні державні адміністрації долучитися до вирішення питання забезпечення пасажирів необхідним транспортом.

Як повідомляє УНІАН прес-служба залізниці, зокрема, Донецька залізниця пропонує створити єдину логістичну систему перевезень пасажирів для спільного вирішення проблеми забезпечення громадян необхідним транспортом і в потрібному обсязі в Донецькій і Луганській областях.

Як нагадують в залізниці, парк дизель-поїздів Донецької залізниці повністю відпрацював свій ресурс, а зношення парку електропоїздів перевищує 70%. При цьому коштів на придбання нового рухомого складу залізниця не має.

«Керівництво залізниці націлене на вироблення єдиної позиції з держадміністраціями, спрямованої на забезпечення вивезення пасажирів і стабільного функціонування всіх секторів транспортного ринку», - наголошують у повідомленні. При цьому залізничники закликають держадміністрації звернути увагу на цю проблему, сісти за стіл переговорів у вирішенні питань перевезень у приміському сполученні, провести аналіз рейсів, де дублюються залізничні маршрути з автобусними, а головне - вирішити питання виділення коштів з обласних бюджетів на придбання та ремонт приміського рухомого складу, що зумовлено статтею 10 Закону України «Про залізничний транспорт».

«Якщо ситуація в приміському сполученні не зміниться на краще, у Донецької залізниці не буде іншого виходу, окрім скорочення поїздів», - наголошують у повідомленні.

Нагадаємо, Донецька залізниця є найбільшим перевізником пасажирів в Донбасі. З початку року збитки від приміських перевезень Донецької залізниці склали 341,8 млн. грн., що на 34,3 млн. грн. більше, ніж за відповідний період минулого року. Покриття витрат становить лише 6,15%.

Як повідомляв УНІАН, з початку року Донецька залізниця перевезла пасажирів пільгових категорій на суму 20 млн. 905,8 тис. грн., а компенсації отримала лише 6 млн. 132 тис. грн. - 29,3% від необхідної суми. Зокрема, пільгових перевезень, замовником яких є обласні держадміністрації, виконано на суму 18 млн. 814 тис. грн., а отримано лише 5 млн. 806,7 тис. грн. компенсації (31%). За даними залізниці, за цей період отримано компенсації за пільгові перевезення від Донецької обласної держадміністрації в розмірі 4 млн. 384,4 тис. грн. (28,7%); від Луганської обласної держадміністрації - 1 млн. 422,3 тис. грн. (40,3%).