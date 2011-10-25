УЗ зобов’язалася зберегти пільги та соціальні гарантії залізничникам

Державна адміністрація залізничного транспорту "Укрзалізниця" узяла на себе зобов'язання зі збереження корпоративного пакету пільг і соціальних гарантій для залізничників під час підписання Галузевої угоди з профспілкою залізничників і транспортних будівельників України.

Як повідомляє прес-центр "Укрзалізниці", 1 листопада 2011 р. "Укрзалізниця" і профспілка планують підписати спільну постанову (у рамках Галузевої угоди) щодо збереження галузевих пільг і соціальних гарантій залізничників.

Угодою передбачена реалізація ряду соціальних заходів, спрямованих на підвищення рівня життя залізничників, створення умов для роботи і повноцінного відпочинку.

Серед основних соціальних гарантій: можливість надання безвідсоткових позик для індивідуального, кооперативного житлового будівництва; безкоштовний проїзд залізничним транспортом згідно зі встановленими нормами; безкоштовна медична допомога залізничникам і членам їх сімей у галузевих медичних установах; обов'язкові медичні обстеження працівників за рахунок коштів підприємств, організацій і установ області; проведення профілактичних і оздоровчих заходів, спрямованих на відновлення працездатності працівників основних професій в галузевих і спеціалізованих оздоровчих установах.

Для ветеранів-залізничників, зокрема передбачають: фінансова допомога ветеранським організаціям; перерахування коштів благодійним організаціям і фондам з поліпшення медичного обслуговування самотніх і немічних пенсіонерів; безкоштовне користування медичними установами; матеріальна та інша підтримка пенсіонерів, які не працюють.

Як зазначають у відомстві, невід'ємними частинами Галузевої угоди є положення і правила, що забезпечують законодавче регулювання робочого часу, часу відпочинку працівників залізничного транспорту, надання пільг, компенсаційних виплат за особливий характер роботи залізничників, організацію професійної підготовки працівників.

Крім того, окремим розділом Галузевої угоди будуть передбачені заходи, спрямовані на охорону праці працівників, усунення шкідливих і небезпечних чинників виробничого середовища, приведення умов праці на робочих місцях до вимог санітарно-гігієнічних норм.

Галузева угода передбачає також гарантії в діяльності профспілкових організацій усіх рівнів і соціальне партнерство.

Довідка УНІАН. Галузева угода між Державною адміністрацією залізничного транспорту України і профспілками є основним галузевим документом, який встановлює мінімальні і обов'язкові галузеві норми після оплати і умов праці, пільги трудові і соціальні гарантії. За загальною домовленістю між "Укрзалізницею" та профспілками упродовж дії нинішньої Галузевої угоди вносили зміни і доповнення, спрямовані на поліпшення трудових і соціальних гарантій, умов праці і таке інше, викликані змінами в законодавстві та іншими нормативно-правовими актами України.