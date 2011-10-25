Заборгованість з компенсацій ПДВ міжнародним автоперевізникам - 1 млрд. грн.

Заборгованість з компенсаціях податку на додану вартість (ПДВ) міжнародним автоперевізникам України складає близько 1 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив президент Асоціації міжнародних автоперевізників України Леонід КОСТЮЧЕНКО під час круглого столу "Стратегічні напрямки розвитку транспортної галузі України у післякризовий період".

За його словами, перевізники зазнають проблем, оскільки через відсутність в Україні виробників автомобілів, які можуть бути використані у міжнародних автоперевезеннях, вони вимушені закуповувати їх за кордоном.

"Якщо ви не запропонували в Податковому кодексі, то давайте податкові канікули на 5-10 років, зробити нульову ставку по ПДВ, і тоді ми зможемо оновлювати у необхідній кількості рухомий склад", - сказав Л.КОСТЮЧЕНКО.

Як сказав він, Україна має понад 30 тисяч автомобілів, які зайняті у міжнародних перевезеннях. "За нашого потенціалу Україна повинна мати, мінімум, 70 тисяч автомобілів», - додав Л.КОСТЮЧЕНКО.