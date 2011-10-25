Азаров: до 2015 року у Дніпропетровську завершать будівництво метро

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ запевняє, що до 2015 року у Дніпропетровську буде завершено будівництво метрополітену і об'їзної дороги навколо обласного центру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Дніпропетровську під час робочої поїздки.

"До 2015 року ми добудуємо ці об'єкти у тому варіанті, який сьогодні представив губернатор області", - сказав прем'єр-міністр.

За словами М.АЗАРОВА, уряд дасть державні гарантії під отримання Дніпропетровськом понад 232 млн. євро кредиту від Європейського банку реконструкції і розвитку на будівництво трьох станцій метрополітену.

Прем'єр-міністр зазначив, що вказані об'єкти у Дніпропетровську могли б будуватися швидше, якби Україні не потрібно було віддавати багатомільярдні борги, запозичені колишнім урядом.

***Дніпропетровський метрополітен складається тільки з однієї лінії - Центрально-заводської, на якій побудовано шість станцій. Початковим проектом передбачалося спорудження лінії завдовжки 11,8 км з дев'ятьма станціями. На сьогодні довжина лінії метрополітену - 7,8 км. Час руху в один кінець складає 14 хвилин.