«Антонов» за 9 місяців збільшив прибуток у 2,8 разу

Державне підприємство "Атонов" (м. Київ) у січні-вересні збільшило чистий прибуток у 2,8 разу порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 171,771 млн. грн.

Про це сказано у повідомленні підприємства, опублікованому на сайті Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

У повідомленні сказано, що у січні-вересні ДП "Атонов" збільшило чистий дохід на 32,2% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 1 млрд. 956,006 млн. грн., а також збільшило валовий прибуток (виручку) від реалізації на 30,4% - до 1 млрд. 961,202 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році ДП "Атонов" скоротило чистий прибуток на 74,3% порівняно з 2009 роком - до 82,178 млн. грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство "Атонов" (м. Київ) створено шляхом приєднання ДП "Київський авіаційний завод "Авіант" до ДП "Авіаційний науково-технічний комплекс імені О. К. Атонова" (АНТК) у липні 2009 року, а в січні 2010 року ДП "АНТК ім. О. К. Атонова" було перейменоване в ДП "Атонов".

АНТК ім. Атонова засноване в 1946 році. Серед відомих літаків, у конструкторській розробці яких останнім часом брав участь АНТК ім. Атонова, - Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 та інші.

ДП "Атонов" є правонаступником усіх прав і обов'язків ДП "Київський авіаційний завод "Авіант" і на сьогодні складається з головного підприємства і двох філій (філія "Серійний завод "Атонов" і філія "Антонов-Агро").