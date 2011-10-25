НБУ вводить в обіг монету "150-річчя діяльності українських залізниць"

Національний банк України (НБУ) з 28 жовтня вводить в обіг пам`ятну монету «20 років СНД». Про це повідомляється на сайті НБУ.

Виготовлена монета з нейзильберу, її номінал - 2 гривні, тираж - 30 тис. штук.

Нацбанк зазначає, що монета «присвячена геополітичному об`єднанню держав пострадянського простору після розпаду СРСР».

Також, із 28 жовтня НБУ вводить в обіг срібну монету 925 проби “150-річчя діяльності українських залізниць”.

Монета присвячена 150-річчю початку діяльності українських залізниць - із моменту прибуття з Перемишля до Львова пасажирського поїзда “Ярослав”.

Номінал монети - 20 гривень, маса - 62,2 грама, тираж - 4 тис. штук.