"В обмін" на космічні технології Бразилія готова надавати Україні футболістів

Бразиліа. Голова Сенату Національного конгресу Бразилії Жозе САРНЕЙ заявляє, що його країна готова надавати Україні своїх футболістів в обмін на космічні технології.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він жартома сказав під час зустрічі із президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Перед цим В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що в Україні грають багато бразильських футболістів, що, за його словами, теж є корисною співпрацею між країнами.

Він, зокрема, згадав двох гравців донецького «Шахтаря» – ФЕРНАНДІНЬО і ЖАДСОНА – і висловив сподівання, що вони зроблять вагомий внесок в успішну гру збірної Бразилії.

Також на зустрічі обидві сторони висловили упевненість, що запуску української ракети-носія «Циклон-4» із бразильського космодрому Алкантара буде успішним.