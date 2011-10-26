На першому запуску ракети-носія «Циклон-4» будуть присутні Янукович і Руссефф

Бразиліа. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Федеративної Республіки Бразилія Ділма РУССЕФФ підтвердили готовність бути присутніми на першому запуску української ракети-носія «Циклон-4» з бразильського космодрому Алкантара.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у спільній заява президентів.

Глави держав визнали прогрес у розвитку цього проекту космічної галузіі висловили впевненість, що перший запуск української ракети-носія буде успішним.

Президенти також висловилися за розширення співпраці між Бразилією та Україною в галузі дослідження та мирного використання космічного простору шляхом здійснення нових спільних проектів.

Як повідомляв УНІАН, у 2003 році Україна і Бразилія підписали договір про довгострокову співпрацю зі створення ракетно-космічного комплексу (РКК) «Циклон-4» для запусків космічних апаратів на кругові навколоземні низькі і середні орбіти і на орбіту, перехідну до геостаціонарної, на бразильському приекваторіальному космодромі Алкантара. Реалізацію проекту здійснює створене у 2006 році українсько-бразильське СП «Алкантара Циклон Спейс».

Засновниками і учасниками СП з української сторони виступають ФДМ і НКАУ, які діють на користь ДКБ «Південне» і ВО «Південмаш», з бразильської – Міністерство науки і технологій і Космічне агентство Бразилії. Розмір статутного капіталу становить 105 млн. дол., розподіл часток – 50% на 50%.

Згідно з оприлюдненою раніше інформацією, перший запуск у рамках програми було намічено на 2011 рік.

В.ЯНУКОВИЧ заявив, що затримку із реалізацією проекту спричинили проблеми фінансування.