Чистий збиток «Укртелекому» за 9 місяців склав 210 млн. грн.

Чистий збиток "Укртелекому" за три квартали 2011 року склав понад 210,16 млн. грн. (порівняно зі збитком за три квартали 2010 року у 62,65 млн. грн.).

Про це йдеться у фінансовому звіті компанії, опублікованому Держкомісією з цінних паперів і фондового ринку.

При цьому у третьому кварталі 2011 року "Укртелеком" отримав прибуток у розмірі більше 5,2 млн. грн., а основна частина збитку компанії за звітний період доводиться на 1 квартал 2011 року - 200,23 млн. грн., у 2 кварталі 2011 року збиток склав майже 15,2 млн. грн.

Загальний об'єм прибутків компанії (з ПДВ) від усіх видів діяльності за три квартали 2011 року склав 6005,9 млн. грн., що на 12 млн. грн., або на 0,2%, менше від аналогічного періоду минулого року. Чистий дохід компанії (без урахування ПДВ та інших відрахувань) за звітний період склав 5 059,5 млн. грн.

Основна частка прибутків компанії за три квартали 2011 року припала на надання послуг міського телефонного зв'язку, від якого отримано 2 264,2 млн. грн. (питома вага в структурі прибутків компанії - 37,7%). Від надання послуг міжміського і міжнародного телефонного зв'язку за звітний період отримано 1 925,4 млн. грн. доходу (питома вага в структурі прибутків компанії - 32,1%.), від послуг комп'ютерного зв'язку компанія отримала 1 107,5 млн. грн. доходу (питома вага в структурі прибутків компанії - 18,4%). Загальна сума експорту послуг компанії в звітному періоді склала майже 510,7 млн. грн., питома вага в загальному об'ємі продажів - 8,5%. Інші види послуг - менше 4% прибутків компанії.

Довідка УНІАН. Компанія "Укртелеком" - провідний оператор фіксованого зв'язку України. Кількість абонентів фіксованого телефонного зв'язку складає понад 10,2 млн., широкосмугового Інтернету - понад 1,1 млн. осіб. Компанія також надає послуги мобільного зв'язку.

Основним акціонером компанії є ТОВ ЕСУ (належить австрійській компанії EPIC) - 92,79%, інші акції належать 61 170 фізичним і юридичним особам.