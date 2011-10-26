УЗ почала модернізацію тепловозів обладнанням «Дженерал Моторс»

"Укрзалізниця" почала модернізацію тепловозів серії М62 силовим обладнанням "Дженерал Моторс".

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі відомства.

Згідно з повідомленням, 25 жовтня у локомотивному депо "Дарниця" відбулася нарада з питання приймальних випробувань першого модернізованого тепловоза М62 з використанням силового устаткування "Дженерал Моторс".

Як повідомив перший заступник генерального директора "Укрзалізниці" Микола СЕРГІЄНКО, вартість модернізації М62 складає 16,6 млн. грн. Роботи виконали у локомотивному депо Ковель Львівської залізниці.

В інтерв'ю журналістам він повідомив, що у планах "Укрзалізниці" модернізувати найближчим часом майже сто тепловозів. При цьому передбачається, що це стосуватиметься не лише тепловозів М62, але й інших типів.

Усього планується модернізувати 30 тепловозів серії М62 на суму 498 млн. грн.

"Якщо врахувати вартість модернізованого рухомого складу, то вона повинна складати не більше 40% від нової машини. Це є світовою практикою, до якої ми прагнемо. Крім того, не менше ніж на половину (після модернізації - УНІАН) має бути збільшений термін служби від встановленого заводом-виробником. Окупність поглибленої модернізації складе, за нашими підрахунками, п'ять років. Станеться це не лише за рахунок економії палива і мастил, але і завдяки зменшенню, зокрема, витрат на технічне обслуговування рухомого складу. В цілому ж "Укрзалізниця" має серйозні перспективи оновлення рухомого складу. Вважаю, що є реальні можливості здійснити те, що заплановано", - зазначив М.СЕРГІЄНКО.

За даними відомства, у комплексну модернізацію тепловозів серії М62 з використанням силового устаткування "Дженерал Моторс" входять наступні види робіт: капітальний ремонт і модернізація екіпажної частини, тягових електродвигунів з відновленням ресурсу; дефектоскопія, посилення несучих конструкцій з продовженням терміну служби тепловоза на 20 років; установка нової дизель-генераторної установки з мікропроцесорною системою управління і діагностики; модернізація кузова і кабіни машиніста; заміна допоміжного і установка додаткового устаткування.

У результаті цього питома витрата палива на одиницю вантажу, який перевозять, у модернізованого тепловоза нижча на 23,05%, а середньодобова продуктивність локомотиву вища на 38%; вагова норма потягу для тепловоза М62 складає 2500 т, але під час проведення випробувань вага була 3440 тонн. Економія коштів за життєвий цикл експлуатації тепловоза складе до 4,6 млн. грн. Термін окупності - 5,2 року.

Довідка УНІАН. Згідно з розробленими "Укрзалізницею" Інвестиційними програмами передбачена модернізація 100 локомотивів серії ЧМЕ3, 30 секцій М62 і 70 секцій 2М62 упродовж 2010-2015 років на орієнтовну суму 4 млрд. 136,2 млн. грн. з ПДВ.