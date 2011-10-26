Збитки ПЗ від пасажирських перевезень перевищили 515 млн. грн.

Загальні збитки Придніпровської залізниці (ПЗ) від пасажирських перевезень за 9 місяців 2011 р. склали 515,3 млн. грн., у тому числі в приміському сполученні - 338,4 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі ПЗ.

За січень-вересень магістраль перевезла 68,99 млн. пасажирів. Прибутки від цих перевезень склали 1 млрд. 78,4 млн. грн., експлуатаційні витрати - 1 млрд. 593,7 млн. грн. За цей період ПЗ перевезла понад 7,774 млн. пасажирів пільгових категорій на суму 69,303 млн. грн. При цьому місцеві ради Дніпропетровської, Запорізької областей і АР Крим компенсували залізниці 35% витрат, або 24,2 млн. грн.

За даними прес-центру, ПЗ планує відмінити рух частини приміських електропоїздів з недостатньою завантаженістю пасажирів, а у разі збільшення пасажиропотоку оперативно призначати нові потяги на цих напрямах.

Керівництво залізниці має намір співпрацювати з органами місцевої влади у питаннях визначення потреби в приміських маршрутах. Також місцевій владі буде запропоновано брати участь у пайовому придбанні нового рухомого складу і компенсувати пільговий проїзд пасажирів.