РФ створюватиме нові літаки, а не модернізовуватиме старі – президент ОАК

Москва. Росія робитиме акцент на створенні нових літаків з використанням композитів, а не модернізацію наявних літаків.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сьогодні на форумі "RUSNANOTECH-2011" в Москві сказав президент "Об'єднаної авіабудівної корпорації" Росії (ОАК) Михайло ПОГОСЯН.

"Я хочу сказати, це в основному перегорнута сторінка (проекти, які запускали у 80-і роки - УНІАН). Можна модернізувати ці літаки, але якщо ми почнемо вкладати у ці продукти композиційні матеріали, то треба по-іншому проектувати ці літаки. Композитне крило - це не копія металевого крила. Шлях інвазивного розвитку старих літаків має ліміти" - сказав він.

"Якщо ти не опанував сучасні технології виробництва, проектування конструкції з композиційних матеріалів, то, по суті, у перспективі втратиш позиції конкурентоздатного гравця", - сказав М.ПОГОСЯН.

Він підкреслив, що зараз РФ робить акцент на двох основних проектах в цивільній авіації - "Сухий Суперджет-100", де 10% композиційних матеріалів, а також перспективний середньомагістральний літак МС-21.

За словами президента АОК, тільки за допомогою інноваційних рішень можна протистояти світовим ринкам Boeing і Airbus.

Він зазначив, що ці два концерни, використовуючи розробки, отримані за останні 20 років, дуже "акуратно" впроваджують інновації і йдуть шляхом модернізації наявних авіаційних комплексів за рахунок використання нових двигунів.

М.ПОГОСЯН підкреслив, що РФ такий шлях не підходить через відсутність модернізаційної бази.

Він сказав, що Росії треба змінити структуру авіабудівної галузі, яка склалася за останні 20 років. Так, РФ має сильно розвинений сегмент - військове літакобудування. Проте розвиток авіабудування у світі визначає не військове авіабудування, а цивільна авіаційна техніка.

"На сьогодні 75% ринку - це цивільна авіаційна техніка, і тільки 25% - ринок військової техніки", - сказав М.ПОГОСЯН.

Довідка УНІАН. ВАТ "ОАК" створене відповідно до указу президента РФ у 2006 р. "Про відкрите акціонерне товариство "Об'єднана авіабудівна корпорація".

Пріоритетними напрямами діяльності ОАК і компаній, що входять в корпорацію, є: розробка, виробництво, реалізація, супровід експлуатації, гарантійне і сервісне обслуговування, модернізація, ремонт і утилізація авіаційної техніки цивільного і військового призначення.

Статутний капітал корпорації складає 201,93 млрд. рублів.

До складу ОАК входять АХК "Сухой", зовнішньоекономічне об'єднання "Авіаекспорт", лізингова компанія "Ільюшин Фінанс", НПК "Іркут", Комсомольске-на-Амурі авіаційне об'єднання ім. Ю.А.Гагаріна, міждержавна авіабудівна компанія "Ільюшин", Ніжегородський авіабудівний завод "Сокіл", Новосибірське авіаційне виробниче об'єднання ім. Чкалова, ВАТ "Туполєв", Фінансова лізингова компанія, ВАТ "ВАСО" та ін.

ВАТ "ОАК" і українська ДАК "Атонов" є засновниками ТОВ "ОАК - Атонов" на паритетній основі: 50% частки спільного підприємства є у власності російського партнера, 50% - в українського.