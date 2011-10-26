Крюківському ВБЗ дозволили виробництво нових вагонів-хоперів

21 жовтня 2011 року міжвідомча комісія, засідання якої проводили на ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" (Кременчук, Полтавська обл.) з 19 по 21 жовтня, дозволила серійне виробництво вагонів-хоперів моделей 19-7017-05 і 19-7017-06 на підприємстві.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у прес-службі підприємства.

Вагон моделі 19-7017-05 призначений для безтарного перевезення мінеральних добрив і інших корозійно-активних сипких вантажів, які не злежуються, а вагон моделі 19-7017-06 призначений для безтарного перевезення зерна і аналогічних сипких харчових продуктів, які не злежуються, вимагають захисту від атмосферних опадів.

Обидва вагони мають однакове конструктивне виконання і технічні характеристики: вантажопідйомність (71 тонна) і об'єм кузова (96 кубічних метрів). Відмінність полягає лише в спеціалізації і термінах служби. Крім того, бункери вагону для мінеральних добрив моделі 19-7017-05 виконані з нержавіючої сталі, оскільки приназначені для роботи в агресивних умовах.

Довідка УНІАН. ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення "Укрзалізниці". Продукцію заводу поставляють більш ніж у 20 країн світу. ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" є єдиним в СНД підприємством, яке має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів, - пасажирських і вантажних.

У 2010 році завод виробив 9090 вантажних вагонів.