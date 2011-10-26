У Білій Церкві з 21 жовтня через аварію не ходять тролейбуси

У місті Біла Церква Київської області з 21 жовтня через аварію не ходять тролейбуси.

Про це УНІАН повідомили в міському тролейбусному парку.

"В ніч з 21 на 22 жовтня велика вантажна машина обірвала тролейбусні електропроводи, і зараз по всьому місту припинено тролейбусний рух. Ми ведемо ремонтні роботи, але не можемо сказати, коли рух тролейбусів буде відновлено", - сказав співробітник тролейбусного парку.

У місті з 200 тис. населення тролейбуси є єдиним видом громадського транспорту, що надає пільгові послуги малозабезпеченим категоріям громадян.

Як стало відомо УНІАН від мешканців міста, в ефірі місцевої радіостанції міський голова Василь САВЧУК заявив, що маршрутні автобуси, які належать приватним компаніям, на час ремонту тролейбусних шляхів повинні безкоштовно перевозити громадян пільгових категорій. Разом з тим, водії автобусів відмовляються це робити.

"Я не вірю в те, що наші перевізники не возять пільгові категорії громадян, тому що і до цього з ними велась розмова, і в договорах з ними це прописано. І тим більше — після того, як сталася ця аварія на тролейбусній лінії, ми зібрали всіх автоперевізників, і вони зобов`язані були без збоїв возити пільгові категорії громадян", - заявив заступник міського голови Білої Церкви Геннадій ДЖЕГУР.

Він підкреслив, що всі пільговики у зв`язку з аварією на тролейбусних лініях "користуються послугами автомобільних перевізників на безкоштовній основі, на основі чинного законодавства України".

"Ми максимально докладаємо всіх зусиль, щоб у найшвидші терміни цю проблему вирішити. Зараз ми замовляємо всі необхідні матеріали, щоб відновити рух тролейбусів", - підкреслив Г.ДЖЕГУР.